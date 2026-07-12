Giulia Salemi ha dichiarato di essere egocentrica, ma di aver imparato nel tempo l'importanza di ascoltare gli altri. Ha detto che il rapporto con il partner è diventato più maturo grazie al rispetto delle differenze. Inoltre, ha affermato di essere entrata in un reality show con l'intenzione di non innamorarsi, avendo già avuto un’esperienza simile in passato. Ha anche riferito che essere diventata madre l'ha resa più completa.

«Sono entrata al Grande Fratello Vip dicendo: cascasse il mondo io quest'anno manco morta mi fidanzo nel programma, anche perché avevo già avuto un'esperienza simile. Sette anni fa non ero così strutturata come oggi: ero ancora molto insicura e avevo paura sia di soffrire di nuovo che di essere criticata. Ma, come si dice nella vita: chi la dura la vince. Potevano darci due copertine e, invece, abbiamo un bambino meraviglioso che si chiama». Com'è cambiato, però, il loro amore in questi anni? «È un amore molto maturo e molto consapevole. Non abbiamo mai nascosto il fatto che nel corso degli anni, come spesso succede in tantissime coppie, ci sono degli alti e dei bassi, dei momenti di difficoltà che possono essere legati a differenze caratteriali, all'insoddisfazione sul lavoro o a certi fraintendimenti di fondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Giulia Salemi: «Sono egocentrica ma, col tempo, ho imparato quanto sia prezioso ascoltare gli altri. L'amore con Pierpaolo Pretelli oggi è più maturo perché abbiamo imparato a rispettare le nostre differenze. Diventare madre mi ha resa completa»

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