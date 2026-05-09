Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono in crisi? Gli amici confermano tutto | intervengono loro

Da donnapop.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Fonti vicine alla coppia hanno confermato che ci sono tensioni, mentre sui social sono stati notati alcuni segnali che fanno pensare a una possibile crisi. Gli amici di entrambi hanno rilasciato dichiarazioni che sembrano avvalorare queste indiscrezioni, alimentando l’interesse dei media sulla situazione.

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nel mirino del gossip: tra indiscrezioni, dichiarazioni degli amici e segnali social, emergono nuovi dettagli sulla coppia. Ecco cosa sta succedendo davvero! Leggi anche: Bruttissima notizia per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, è crisi nera: c’è chi giura che la loro storia stia per finire Nel panorama del gossip italiano, poche coppie hanno saputo conquistare il pubblico come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Uniti dal 2020, i cosiddetti Prelemi sono diventati nel tempo un punto di riferimento per i fan, grazie a una relazione nata sotto i riflettori e cresciuta lontano dalle dinamiche televisive. Eppure, proprio come accade spesso alle coppie più esposte, anche la loro storia è ciclicamente attraversata da indiscrezioni e dubbi sulla sua solidità.🔗 Leggi su Donnapop.it

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