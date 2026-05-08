Durante un podcast, Fabio Fognini ha parlato apertamente della sua carriera, commentando alcuni episodi significativi. L’ex tennista italiano ha raccontato di aver considerato fortunata una sconfitta contro Alcaraz, affermando che una vittoria avrebbe potuto portare a conseguenze negative il giorno seguente. Ha anche toccato temi come gli infortuni, il rapporto con Rafael Nadal e il periodo di successo del tennis in Italia.

Fabio Fognini senza filtri, come sempre. Ospite del podcast di Andy Roddick, l’ex tennista ligure ha ripercorso la fine della sua carriera, gli infortuni, il rapporto con Rafael Nadal e il momento d’oro del tennis italiano. Ovviamente, con il tono ironico e diretto che lo ha reso uno dei personaggi più amati – e divisivi – del circuito. Non sono mancate le risate, sia quando Roddick ha riproposto il celebre video della lita con l’ arbitro Pascal a Wimbledon, sia quando Fognini gli ha dato del “motherf***er” per essere riuscito a vincere gli Us Open, mentre il ligure non ha mai trionfato agli Internazionali di Roma. Il passaggio più sorprendente riguarda però l’ultimo match a Wimbledon disputato contro Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato fortunato a perdere quella partita con Alcaraz. Se avessi vinto, il giorno dopo sarebbe stato un disastro”: lo show di Fognini da Roddick

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