Un diciottenne è rimasto ferito dopo essere caduto da una finestra al primo piano di un ristorante durante una festa di compleanno. La caduta da circa 4 metri ha causato traumi seri alle gambe. L’incidente è avvenuto a Varzi, in provincia di Pavia, mentre il giovane festeggiava la maggiore età. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

VARZI (Pavia) Precipitato da un’altezza di circa 4 metri, ha festeggiato la maggiore età nel peggiore dei modi. Il 18enne è rimasto infatti ferito, con seri traumi alle gambe, cadendo da una finestra al primo piano del ristorante dove era in corso la festa dei coscritti, classe 2008. Un rito collettivo che è una tradizione molto viva e sentita sulle colline oltrapadane, anche se non di rado i festeggiamenti tra coetanei degenerano, a volte in atti vandalici, in altri casi in incidenti, come in questa occasione, legati con tutta probabilità all’alcol consumato in abbondanza. Erano da poco passate le 21.30 di venerdì quando i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti al ristorante Primula Bianca, alla frazione Castellaro di Varzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giù dalla finestra del ristorante. Un diciottenne in ospedale

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