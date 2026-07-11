Varzi cade dalla finestra del ristorante alla festa dei coscritti | 18enne in ospedale

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 18 anni è caduto da una finestra di un ristorante durante una festa dei coscritti a Varzi. È stato soccorso e trasportato in elicottero al pronto soccorso traumatologico di Rozzano in codice giallo. Non si trova in pericolo di vita. La polizia indaga sull’accaduto.

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Varzi (Pavia), 11 luglio 2026 - Cade dalla finestra del ristorante alla festa dei coscritti. Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso traumatologico dell'Humanitas di Rozzano. I soccorsi sono stati attivati poco prima delle 22 di ieri, venerdì 10 luglio, dal ristorante Primula Bianca alla frazione Castellaro di Varzi. Il giovane stava festeggiando i 18 anni con i coetanei del posto, tradizione molto viva e sentita sulle colline oltrepadane. Per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitato da una finestra al primo piano, cadendo da un'altezza di circa 4 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Varzi, cade dalla finestra del ristorante alla festa dei coscritti: 18enne in ospedale
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