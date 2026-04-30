Un quindicenne è stato ricoverato in ospedale dopo essere scappato dalla finestra di una comunità in cui si trovava da alcuni giorni. L'episodio si è verificato a Mortara, in provincia di Pavia. La polizia ha avviato le indagini per capire le circostanze della fuga e le condizioni del minorenne. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni o sul suo stato di salute.

MORTARA(Pavia) Voleva andarsene dalla comunità in cui era ospite da qualche tempo. E così ha deciso di fuggire dalla finestra. Quello che la ragazza, 15 anni appena, non deve avere considerato è stata l’altezza del salto nel vuoto, almeno cinque metri. E così è rimasta ferita in modo grave. È accaduto ieri intorno alle 8 in via Olivelli, in pieno centro, dove ha sede la comunità “L’albero dei germogli“, trasferita a Mortara nel 2024. Secondo una prima ricostruzione dopo avere lanciato lo zaino, sul lato dello stabile che si affaccia su via Tignosi, avrebbe tentato di calarsi. E sarebbe stato a quel punto che, forse non trovando più presa, è caduta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giù dalla finestra della comunità. Quindicenne in ospedale

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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