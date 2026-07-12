Giro d’Austria Watson precede Albanese nello sprint di Vienna Trionfo finale di Mühlberger

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Samuel Watson della Netcompany Ineos ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro d’Austria, corsa tra Langenlois e Vienna di 109 chilometri. In volata, il britannico ha superato Albanese, che aveva tentato l’attacco negli ultimi metri. È la settima vittoria in carriera per Watson. La tappa si è conclusa con il successo di Mühlberger, che ha mantenuto la maglia gialla.

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Samuel Watson della Netcompany Ineos si aggiudica in volata la quinta e ultima tappa del Giro d’Austria, Langenlois-Vienna di 109 chilometri. Il britannico, alla settima vittoria della sua carriera da professionista, lancia la sua impressionante progressione nel finale e non concede possibilità di scampo ai rivali. L’austriaco Gregor Mühlberger, portacolori della sua nazionale per l’occasione, trionfa in classifica generale. Watson precede sul traguardo Vincenzo Albanese della EF Education – EasyPost e l’austriaco Patrick Konrad della Lidl-Trek. Completa l’ottimo risultato azzurro il sesto posto ottenuto da Andrea Bagioli della Lidl-Trek. In classifica generale Mühlberger vince con 1’25” di vantaggio sull’americano Kevin Vermaerke della UAE Team Emirates-XRG e 1’40” sull’olandese Bauke Mollema della Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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