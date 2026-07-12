Giro d’Austria Watson precede Albanese nello sprint di Vienna Trionfo finale di Mühlberger

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Samuel Watson della Netcompany Ineos ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro d’Austria, corsa tra Langenlois e Vienna di 109 chilometri. In volata, il britannico ha superato Albanese, che aveva tentato l’attacco negli ultimi metri. È la settima vittoria in carriera per Watson. La tappa si è conclusa con il successo di Mühlberger, che ha mantenuto la maglia gialla.