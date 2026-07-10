Neilson Powless ha vinto la terza tappa del Giro d’Austria, dopo più di un anno dall’ultima vittoria. L’americano della EF Education – Easy Post ha tagliato il traguardo davanti agli altri ciclisti. La classifica generale resta guidata da Mühlberger, che mantiene la maglia di leader. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata. Powless ha preceduto gli avversari in una frazione pianeggiante. La corsa prosegue con la maglia gialla ancora sulle spalle di Mühlberger.

Neilson Powless torna alla vittoria dopo oltre un anno, trionfando nella terza tappa del Giro d’Austria. L’americano della della EF Education – Easy Post si è imposto sul traguardo St. Johann Alpendorf, sfruttando al meglio la fuga di oltre venti corridori che si era venuta a creare. Powless ha attaccato poi con lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) e ha regolato l’iberico allo sprint. Dopo la partenza da Lienz e una serie di attacchi iniziali, si è venuta a creare una fuga di 22 corridori. A 40 chilometri dall’arrivo c’è stato l’attacco decisivo di Powless e Arrieta che se ne sono andati via da soli. L’americano e lo spagnolo hanno collaborato benissimo, ma sull’ultima salita è stato proprio il corridore della EF Education – Easy Post ad avere lo spunto migliore, staccando di quei metri necessari il compagno di fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Austria 2026, Neilson Powless vince la terza tappa. Mühlberger resta leader

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