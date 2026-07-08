Giro d’Austria assolo vincente di Mühlberger a Gamliz Bagioli chiude in top-5
Un ciclista austriaco ha vinto la prima tappa del Giro d’Austria, una frazione di 188 chilometri tra Graz e Gamliz. L’atleta ha attaccato negli ultimi chilometri e ha concluso la corsa in solitaria. Un altro corridore italiano si è classificato tra i primi cinque. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni di percorso note.
L’austriaco Gregor Mühlberger, impegnato a difendere i colori della sua nazionale, si aggiudica la prima tappa del Giro d’Austria, Graz-Gamliz di 188 chilometri grazie all’attacco sferrato nella fasi finali di gara e taglia il traguardo da solo. Colpo doppio per il corridore della Decathlon CMA CGM Team che conquista anche il primato in classifica generale. Mühlberger, che festeggia la decima vittoria da professionista, precede di undici secondi lo statunitense Kevin Vermaerke della UAE Team Emirates-XRG, vincitore della volata degli inseguitori davanti al terzetto della Lidl-Trek formato da Hector Alvarez, Bauke Mollema e Andrea Bagioli, il migliore degli italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it
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