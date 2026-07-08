Giro d’Austria assolo vincente di Mühlberger a Gamliz Bagioli chiude in top-5

Notizia in breve

Un ciclista austriaco ha vinto la prima tappa del Giro d’Austria, una frazione di 188 chilometri tra Graz e Gamliz. L’atleta ha attaccato negli ultimi chilometri e ha concluso la corsa in solitaria. Un altro corridore italiano si è classificato tra i primi cinque. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o variazioni di percorso note.