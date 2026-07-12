giovane donna trovata senza vita per strada possibile malore scattano gli accertamenti

Una giovane donna è stata trovata senza vita lungo una strada nel quartiere Tripoli a Marsciano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause, considerando anche un possibile malore come motivo del decesso. La salma è stata trasferita in obitorio per ulteriori esami.

Marsciano (Perugia), 12 luglio 2026 – Tragedia nella notte appena trascorsa: a Marsciano nel quartiere Tripoli una giovane donna è stata trovata senza vita. Secondo le prime informazioni la ragazza, una 23enne del posto, è uscita intorno alle 20 di sabato 11 luglio per dedicarsi a un po’ di attività fisica. Ma non ha mai fatto ritorno a casa. https:www.lanazione.itumbriacronacaviolento-scontro-fra-auto-e-scooter-vbmyof29 I soccorsi. La tragica scoperta è stata fatta intorno alle 21 da alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra e hanno dato subito l’allarme chiamando i soccorsi. I sanitari, una volta sul posto, hanno fatto il possibile per provare a salvare la giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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