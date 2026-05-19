A Porto Sant’Elpidio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina per un intervento di soccorso tra i balconi di un edificio residenziale. Una donna è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento, dopo essere stata raggiunta dai soccorsi. Un’amica della vittima ha chiamato immediatamente i servizi di emergenza, segnalando la situazione. Le modalità di accesso all’appartamento e le circostanze dell’intervento sono ancora oggetto di verifica da parte delle forze dell’ordine.

? Domande chiave Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a entrare in casa?. Cosa ha spinto l'amica a chiamare subito i soccorsi?. Perché i medici non sono riusciti a salvarla nonostante l'intervento?. Quali indagini sta conducendo la Polizia per chiarire il decesso?.? In Breve L'amica ha allertato il 118 intorno alle ore 21:30 dopo il mancato contatto telefonico.. I Vigili del Fuoco sono entrati rompendo una finestra dal balcone della zona nord.. La Polizia di Stato ha avviato accertamenti nell'appartamento per chiarire le cause del decesso.. Il soccorso ha coinvolto sanitari, tecnici del 115 e una volante della Polizia.. Una donna di circa 60 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Porto Sant’Elpidio ieri sera, intorno alle ore 21:30, scatenando un immediato intervento dei soccorsi in una via parallela alla statale Adriatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Sant’Elpidio, soccorsi tra i balconi: donna trovata senza vita

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