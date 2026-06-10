Airola donna trovata senza vita nella sua casa

Da anteprima24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 77 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Airola. La morte risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o le cause del decesso. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire quanto accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori analisi.

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Trovata senza vita nella sua casa una donna di 77anni ad Airola. La donna probabilmente era deceduta da qualche giorno. Ad allertare i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio il fratello che non aveva sue notizie. Purtroppo quando i soccorsi sono intervenuti era troppo tardi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea. La tragedia in Valle Caudina sembra quasi una fotocopia di quanto accaduto solo lunedì scorso a Paduli. Pedopornografia on line: perquisizioni a Benevento, arresti nelle altre 4 province. Università telematica sotto accusa: maxi inchiesta su lauree, master e corsi. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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