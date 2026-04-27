Due comici italiani, noti per le loro performance sul palco, hanno preso in giro pubblicamente un noto conduttore televisivo durante un evento a Firenze. Nel corso di un intervento, uno dei due ha affermato che in 46 anni il conduttore non ha mai catturato un pesce, suggerendo invece che potrebbe dedicarsi alla pesca subacquea, menzionando che avrebbe già la muta di suo. Le dichiarazioni sono state rivolte in modo scherzoso e senza coinvolgere altri soggetti.

Firenze, 27 aprile 2026 – “In 46 anni non ha mai preso un pesce”. E ancora: “Dammi retta, datti alla pesca subacquea. tanto la muta ce l’hai di tuo”. Quando la presentazione di un libro, quello di Carlo Conti, viene condita dalle frecciatine degli amici storici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, le risate sono garantite. L’occasione si è trasformata in uno spettacolo comico, tra amici che si conoscono troppo bene per risparmiarsi. Leggi anche: Alessandro Borghese lancia la nuova stagione di 4 Ristoranti: “Eccoci in Maremma, la Terra di Mezzo italiana” Carlo Conti, il rapporto tra padre e figlio, la passione per la pesca. È successo ieri sera durante la puntata di ‘ Che tempo che fa ’, dove tra gli ospiti c’era l’amatissimo Conti, accolto da applausi e subito preso di mira – con affetto – da Fabio Fazio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pieraccioni e Panariello (scatenati) prendono in giro Carlo Conti: “Ma quali pesci, al massimo ha preso un granchio”

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