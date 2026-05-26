Un ex pugile italiano è stato arrestato con l’accusa di aver sequestrato un bambino. Ricci, che nel 2016 aveva sfidato per la cintura europea, ora si trova in custodia. Durante un’intervista, ha dichiarato di sperare di poter raccontare tutto un giorno al proprio figlio. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove sul coinvolgimento dell’uomo nel sequestro. La vicenda è sotto indagine.

Mirco Ricci è stato uno dei più promettenti pugili italiani degli ultimi anni e nel 2016 è arrivato anche a giocarsi la cintura EBU dell’Unione europea contro l’ucraino Sehiy Demchenko. Cresciuto nel complicato quartiere Bravetta di Roma, Ricci ha cominciato a fare pugilato spinto dal padre. Ma nonostante un talento già abbastanza evidente, come ha raccontato lui stesso “ero uno che faceva parecchi casini per strada”. Dopo una brillante carriera da dilettante, Ricci sale sul ring da professionista nel 2011 e si mette in mostra per uno stile spregiudicato e basato sulla velocità. Ex campione italiano dei mediomassimi, nel 2014 Mirco Ricci è stato gambizzato subito dopo aver difeso il titolo contro Lorenzo Di Giacomo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Mirco Ricci, l’ex pugile arrestato per il sequestro di un bambino: “Spero di saper raccontare tutto un giorno a mio figlio”

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