Sofia Raffaeli ha conquistato una medaglia di bronzo nella prova del cerchio ai Campionati Europei di ginnastica ritmica. La ginnasta italiana ha terminato la gara con un punteggio che le ha permesso di salire sul podio. Dragas si è classificata quarta nella prova della palla, senza ottenere medaglie. La giornata prosegue con le finali di specialità a squadre, in programma alle 15.00, con l’Italia impegnata nelle discipline di cerchi e clavette.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38: per il momento è tutto, appuntamento alle 15.00 per le finali di specialità a squadre con l’Italia in gara in cerchi e clavette. Grazie e buon pomeriggio! 13.37. Un bronzo per l’Italia, dunque, conquistato da Sofia Raffaeli al cerchio. Varfolomeev e Nikolova le grandi protagoniste dell’Europeo di Varna che ha segnato anche il ritorno delle russe protagoniste sul podio 13.36. Questa la classifica finale della gara al nastro: 1 Darja Varfolomeev (Germania) 30.000 2 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.750 3 Mariia Borisova (Russia) 28.400 4 Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.400 5 Daniela Munits (Israele) 28. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! Dragas quarta alla palla

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette. Dragas quarta alla pallaDurante gli Europei di ginnastica ritmica 2026, Sofia Raffaeli ha conquistato una medaglia di bronzo alla finale del cerchio.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova al nastro. Dragas quarta alla pallaSofia Raffaeli ha conquistato il bronzo al cerchio agli Europei di ginnastica ritmica.

Temi più discussi: LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresce; Sofia Raffaeli e Tara Dragas faticano nella finale degli Europei. Varfolomeev reginetta della ritmica, dominio all-around; Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi, Europei ginnastica ritmica 2026: orario e streaming finale all-around; LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas in gara nelle finali di specialità.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova al nastro. Dragas quarta alla pallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: Senza errori di sorta la israeliana Muniyts totalizza un punteggio di 29.200 che significa secondo posto. oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: azzurre giù dal podio. Raffaeli non brilla, Dragas cresceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.08: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a tra poco per la gara a squadre. 13.07. oasport.it