Mentre la 49enne era distesa sul pavimento con il capo insanguinato, la figlia ha contattato il 112 e ha dato l’allarme: “Aiuto, mamma è a terra, papà l’ha massacrata“. L’operatore ha dunque mantenuto il contatto con la ragazza fino all’arrivo dei soccorritori e delle autorità nell’abitazione di Misterbianco (Catania) dove si era appena consumato il tentato femminicidio di fronte ai due figli della coppia. La figlia ha telefonato al 112 Poche parole pronunciate in stato di choc. È quanto riporta Ansa sul tentato femminicidio di Misterbianco (Catania), dove nella notte tra il 29 e il 30 maggio una donna è stata massacrata di botte dal marito 53enne mentre in casa c’erano anche i figli della coppia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentato femminicidio a Misterbianco, aggressione davanti ai figli che chiamano i soccorsi: "L'ha massacrata"

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