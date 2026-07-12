Il Milan ha concluso un acquisto importante con l’arrivo di Ramos dal PSG, per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. L’attaccante sarà inserito nel reparto offensivo della squadra. Contestualmente, Gila è passato al club di proprietà di Amorim, contribuendo a rinnovare la linea difensiva. La trattativa si è chiusa in modo rapido, senza annunci ufficiali dettagliati, ma con una movimentazione significativa sul mercato.

È iniziato con il botto il calciomercato del Milan con l'arrivo di Ramos dal PSG, pagato più di 70 milioni di euro. All'attaccante sarà affidata l'attacco rossonero. Dopo un investimento così pesante a livello economico, c'è chi si aspettava un Milan più guardingo, magari cercando prima di sfoltire la rosa e cercare di rientrare dall'investimento per il portoghese. promowebapp La strategia di Gerry Cardinale: colpo lampo per Mario Gila. E invece no: il nuovo Milan di Gerry Cardinale non aspetta di cedere per comprare, ma punta un obiettivo e lo porta a casa in pochissimo tempo. Così è successo anche per Mario Gila, portato a casa battendo la concorrenza forte dell'Atalanta e del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Gila al Milan, l'analisi di un colpo sottovalutato: perché fa svoltare la difesa di Amorim

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il primo giorno di Amorim. Milan, via al nuovo corso. Colpo Gila da chiudere. Leao in orbita TottenhamOggi il Milan avvia ufficialmente il nuovo ciclo sotto la guida di Ruben Amorim, che arriverà a Milano e visiterà la sede del club nel primo...

Milan, rivoluzione in difesa per Allegri: da Mario Gila al colpo low cost “inglese”Il Milan si prepara per il calciomercato estivo del 2026 puntando su rinforzi nel reparto difensivo.

Temi più discussi: Gila al Milan, operazione da 30 milioni. Resiste Inacio; Milan, Gila saluta i tifosi della Lazio: in serata sarà a Milano. Fissate le visite mediche; Gila al Milan: è fatta! Accordo raggiunto con la Lazio, per lo spagnolo presto le visite; Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: Il club ha puntato forte su di me, devo ripagarlo.

Come cambia il Milan con l'arrivo di Gila: nuovo ruolo per lo spagnolo, Tomori saluta? x.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

Mario Gila si presenta al Milan dopo il trasferimento dalla Lazio per 27,5 milioni di euroMario Gila si racconta: il nuovo difensore del Milan riflette sulla sua esperienza passata e condivide le sue ambizioni con il club rossonero. Mario Gila è ormai ufficialmente parte integrante del Mil ... notiziemilan.it

Quanto guadagna Gila al Milan: cifre e dettagli dell'ingaggioMario Gila era un vecchio pallino del Milan, ci aveva già pensato un anno fa Igli Tare che l'aveva portato alla Lazio; ma non se n'era fatto nulla, nonostante l'eventuale arrivo fosse avallato anche d ... calciomercato.com