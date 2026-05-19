Affari Tuoi la puntata del 19 maggio | Laura da Firenze perde tutto alla Regione Fortunata nel pacco c'erano 30mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 19 maggio, una concorrente di Firenze ha aperto il pacco alla Regione Fortunata trovando 30mila euro e ha perso la possibilità di portare a casa questa somma. La donna si è trovata a dover lasciare lo studio senza premi, dopo aver scelto il pacco giusto. La trasmissione ha mostrato la sua reazione nel momento in cui ha scoperto di non aver ottenuto il denaro sperato.

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