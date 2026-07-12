Genoa salta l' arrivo di Stroud | il club avvierà delle azioni legali contro l' entourage
Il trasferimento di Elliot Stroud al Genoa è stato cancellato dopo che l'offerta dell'Hull City ha superato quella del club italiano. Nonostante l'accordo con il Mjällby e la firma di un pre-contratto, il club ha deciso di interrompere la trattativa. Il Genoa ha annunciato che intraprenderà azioni legali contro l'entourage del giocatore. La trattativa si era conclusa con la firma di un pre-contratto, ma è stata annullata prima del trasferimento definitivo.
Elliot Stroud non sarà un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone aveva trovato un accordo con il Mjällby e lo svedese aveva già anche firmato un pre-contratto, ma l'offerta dell'Hull City ha fatto saltare definitivamente la trattativa. Come riportato da Sky Sport, il classe 2002 ha deciso di non rispettare l'intesa con i rossoblù e accettare la proposta più alta degli inglesi. Ora il Genoa intraprenderà delle azioni legali contro l'entourage dell'esterno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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