Il trasferimento di Elliot Stroud al Genoa è saltato dopo che l'offerta di un club inglese ha fatto decadere l'accordo con il Mjällby. Nonostante il pre-contratto firmato e l'intesa raggiunta, il club italiano ha deciso di avviare azioni legali contro l'entourage dello svedese. La trattativa si era interrotta a causa dell'interesse di un club della Championship, che ha portato alla rottura definitiva tra le parti.

Elliot Stroud non sarà un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone aveva trovato un accordo con il Mjällby e lo svedese aveva già anche firmato un pre-contratto, ma l'offerta dell'Hull City ha fatto saltare definitivamente la trattativa. Come riportato da Sky Sport, il classe 2002 ha deciso di non rispettare l'intesa con i rossoblù e accettare la proposta più alta degli inglesi. Ora il Genoa intraprenderà delle azioni legali contro l'entourage dell'esterno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Genoa, salta l'arrivo di Stroud: il club avvierà delle azioni legali contro l'entourage dello svedese

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