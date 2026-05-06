Akragas estranea alla campagna elettorale il club minaccia azioni legali per l’uso improprio del nome

L’Akragas ha annunciato di essere estranea alla campagna elettorale e ha minacciato azioni legali in seguito all’uso improprio del suo nome sui social media. La società ha precisato di non essere coinvolta nei contenuti relativi ai lavori di completamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, pubblicati online. La posizione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, in cui si prende le distanze da eventuali interpretazioni o utilizzi non autorizzati.