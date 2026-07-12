In Calabria, i genitori di bambini con malattie rare o disabilità affrontano sfide quotidiane legate alla gestione di emergenze improvvise, decisioni complesse e un costante stato di ansia. L'iniziativa locale e un progetto dedicato mirano a fornire supporto e risorse a queste famiglie, spesso costrette a navigare un percorso difficile senza strumenti adeguati. La loro quotidianità si caratterizza per l’imprevedibilità e l’intensità delle problematiche affrontate.

Un sintomo improvviso che non ti aspetti, l’ansia costante di un’emergenza improvvisa, decisioni da prendere, scelte da fare. La vita dei genitori con figli che hanno malattie rare o disabilità è sempre in salita. A dirlo è la scienza: l’assenza di riposo e relax per questi caregiver H24 impatta sulla salute, non solo la loro. In questo scenario di forte stress, una settimana lontano da tutto non è un lusso, ma diventa un intervento di salute preventiva, capace di salvare la tenuta del nucleo familiare e il benessere del giovane paziente. Proprio per rispondere a questo bisogno, si è conclusa (con grande successo) la prima edizione al mare... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genitori in trincea tra malattie rare e disabilità. L’iniziativa in Calabria e il progetto

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