Malattie rare Sla | presentato il progetto Ovunque vicini

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato un progetto dedicato alle malattie rare, in particolare alla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di creare una rete nazionale di assistenza specialistica vicina alle persone. L’iniziativa mira a garantire competenze cliniche, supporto sociale e continuità assistenziale direttamente nelle case di chi vive con questa condizione e delle loro famiglie. La proposta prevede l’implementazione di un’infrastruttura che favorisca l’intervento tempestivo e il sostegno quotidiano, riducendo le distanze tra pazienti e servizi sanitari.

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Costruire una infrastruttura nazionale di prossimità specialistica, capace di portare competenze cliniche, supporto sociale e continuità assistenziale, direttamente a casa, nella vita quotidiana delle persone con sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. Questo l’obiettivo di “Ovunque Vicini – Assistenza specialistica per le persone con Sla”, il nuovo modello promosso da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in partenariato con Fondazione Serena – Centri Clinici Nemo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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