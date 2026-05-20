Malattie rare Sla | presentato il progetto Ovunque vicini

È stato presentato un progetto dedicato alle malattie rare, in particolare alla sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di creare una rete nazionale di assistenza specialistica vicina alle persone. L’iniziativa mira a garantire competenze cliniche, supporto sociale e continuità assistenziale direttamente nelle case di chi vive con questa condizione e delle loro famiglie. La proposta prevede l’implementazione di un’infrastruttura che favorisca l’intervento tempestivo e il sostegno quotidiano, riducendo le distanze tra pazienti e servizi sanitari.

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