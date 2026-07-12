Gattuso ha commentato le dichiarazioni di Lotito, dicendo che “meno parla e meglio è” e criticando il numero di telefonini che possiede. La giornata ha visto anche la nomina di Maldini a direttore tecnico e di Leonardo a advisor della Nazionale, un evento che ha attirato l’attenzione nel calcio italiano, ormai privo di emozioni dai Mondiali.

Per il calcio italiano, orfano delle emozioni mondiali, è stata una giornata importante, visto che Paolo Maldini e Leonardo sono stati nominati, rispettivamente, direttore tecnico ed advisor della Nazionale. Ieri c’è stata anche la prima conferenza stampa di Gennaro Gattuso da tecnico della Lazio. Lazio, le parole di Gattuso su Lotito. L’ex allenatore del Napoli si è espresso così su Claudio Lotito, ovviamente lo ha fatto anche per ingraziarsi la piazza. È molto probabile che i due fossero d’accordo: “Sono onesto con voi: io con Lotito ho un rapporto franco. Gli dico tutto, sono fatto così. Gli ho detto: devi farmi un favore, devi sistemare qualcosa sotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso su Lotito: “Meno parla e meglio è. Ha troppi telefonini”

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