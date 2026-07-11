Durante la presentazione come nuovo allenatore, Gattuso ha commentato il rapporto con il presidente della Lazio, affermando che è franco ma ha criticato il fatto che il presidente utilizza troppi telefonini e riceve chiamate da molte persone.

Gattuso si è presentato alla Lazio come nuovo allenatore e parla del suo rapporto con Lotito: "Abbiamo un rapporto franco, ma ha troppi telefonini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LOTITO SFIDA I LAZIALI! Presenta GATTUSO durante gli STATI GENERALI della LAZIALITÀ

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Gattuso: “Alla Lazio c’è da mettere l’elmetto. Lotito ha troppi cellulari, ma meno parla e meglio è”Il nuovo allenatore della Lazio ha commentato le sfide in vista, affermando che alla squadra serve concentrazione e disciplina.

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Temi più discussi: Gattuso su Lotito durante la presentazione alla Lazio: Ha troppi telefonini, lo chiama il mondo; Gattuso: La Lazio ha una storia gloriosa, mi hanno spiegato la situazione ma per alcuni problemi non posso farci niente; Gattuso: Alla Lazio c’è da mettere l’elmetto. Lotito ha troppi cellulari, ma meno parla e meglio è; Conferenza stampa Gattuso, il tecnico della Lazio debutta tra contestazione e polemiche.

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