Gattuso su Lotito durante la presentazione alla Lazio | Ha troppi telefonini lo chiama il mondo

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la presentazione come nuovo allenatore, Gattuso ha commentato il rapporto con il presidente della Lazio, affermando che è franco ma ha criticato il fatto che il presidente utilizza troppi telefonini e riceve chiamate da molte persone.

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Gattuso si è presentato alla Lazio come nuovo allenatore e parla del suo rapporto con Lotito: "Abbiamo un rapporto franco, ma ha troppi telefonini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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