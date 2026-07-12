Garnacho apre alla Roma ora resta da trovare la formula giusta

Alejandro Garnacho, attualmente al Chelsea, avrebbe manifestato disponibilità a trasferirsi alla Roma. Il club giallorosso ha ricevuto una proposta per l’esterno argentino, che rappresenta un possibile rinforzo offensivo. Tuttavia, la trattativa dipende dal trovare una formula contrattuale soddisfacente per entrambe le parti. Restano da definire i dettagli dell’accordo, senza ulteriori informazioni ufficiali sui termini proposti o sulle condizioni richieste.

Alejandro Garnacho avrebbe già aperto alla Roma. L’esterno argentino, che gioca nel Chelsea, è stato proposto al club giallorosso ed è un profilo che a Trigoria piace per rinforzare l’attacco, ma solo a determinate condizioni. Non si tratta infatti di un’apertura a costo qualunque: la dirigenza capitolina ha in mente una formula precisa per portarlo a Roma. La formula proposta dalla Roma. Il club capitolino non è disposto a un acquisto a titolo definitivo e ha proposto ai Blues un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe alla Roma di valutare l’argentino senza esporsi immediatamente a un investimento pieno. La posizione del Chelsea resta aperta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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