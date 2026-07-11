Garnacho nei radar della Roma | il Chelsea apre alla cessione
Il Chelsea sta valutando la cessione definitiva di Garnacho, con l'interesse della Roma tra le possibili destinazioni. La società londinese ha aperto alla vendita, ma dovrà ancora analizzare le offerte e le condizioni del mercato prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento a breve termine, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.
Garnacho ai titoli di coda con il Chelsea. I Blues sembrano orientati verso una cessione a titolo definitivo, ma sarà necessario valutare le offerte ricevute e le condizioni del mercato. La Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi nella trattativa qualora si aprisse la possibilità di un trasferimento con la formula del prestito Garnacho nel mirino della Roma. Tramontata la pista Greenwood, i giallorossi sono tornati a sondare il mercato allaricerca di un esterno da schierare sulla corsia disinistra. Il principale indiziato a ricoprire un ruolo che negli ultimi anni non ha mai trovato un vero interprete capace di imporsi con continuità, sembrerebbe essere l’attuale giocatore del Chelsea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Garnacho: Chelsea winger off to AS Roma
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