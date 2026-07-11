Garnacho nei radar della Roma | il Chelsea apre alla cessione

Notizia in breve

Il Chelsea sta valutando la cessione definitiva di Garnacho, con l'interesse della Roma tra le possibili destinazioni. La società londinese ha aperto alla vendita, ma dovrà ancora analizzare le offerte e le condizioni del mercato prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento a breve termine, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.