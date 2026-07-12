Gambolò fulmine colpisce il campanile | 13 famiglie costrette a lasciare le proprie case per il rischio crolli

Venerdì sera, un fulmine ha colpito il campanile di una frazione di Gambolò, provocando danni alla struttura. A causa del rischio di crollo, 13 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni in via Biraga. Le famiglie sono state costrette a lasciare le case e si prevede che resteranno fuori fino a giovedì. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Gambolò (Pavia) – Resteranno fuori casa presumibilmente sino a giovedì le 13 persone evacuate venerdì sera dalle proprie abitazioni di via Biraga, attigue al campanile della frazione Garbana di Gambolò, colpito da un fulmine durate il breve temporale che intorno alle 20 ha interessato la Lomellina. La scarica ha provocato il distacco di alcuni frammenti della cupola del campanile che sono caduti sulle abitazione provocando dei danni che sono ancora in fase di quantificazione. Il personale dell’ufficio tecnico comunale e quello della protezione civile sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco. La decisione di far evacuare le famiglie. Alla frazione Garbana è arrivato anche il sindaco Antonio Costantino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Gambolò, fulmine colpisce il campanile di Garbana: calcinacci sulle case e famiglie evacuate

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