Gabriele Bessega festeggia la prima vittoria da professionista! Bel sigillo al Tour of Magnificent Qinghai

Gabriele Bessega ha vinto la seconda tappa del Tour of Magnificent Qinghai, evento di livello Pro che si svolge in Cina. Questa è la prima vittoria in carriera da professionista per il ciclista. La gara si svolge subito sotto al circuito World Tour in termini di importanza. La tappa ha visto Bessega imporsi con un risultato che segna un traguardo importante nel suo percorso.

Gabriele Bessega ha conquistato la prima vittoria in carriera da professionista, imponendosi nella seconda tappa del Tour of Magnificent Qinghai (evento di livello Pro che si disputa in Cina, dunque subito sotto al circuito World Tour in termini di importanza). Il ciclista nativo di Milano, da quest’anno in forza al Team Polti VisitMalta (squadra Professional) dopo una stagione con la Biesse-Carrera-Premac (formazione Continental), ha alzato la braccia al cielo sul traguardo di Menyuan, dove si è conclusa una frazione di ben 224 km partita da Huangyuan. Il 22enne ha letto in maniera brillante un profilo altimetrico che proponeva alcune... 🔗 Leggi su Oasport.it

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