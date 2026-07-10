ciclismo luca covili al tour of magnificent qinghai in cina

Il pavullese Luca Covili domani sarà al via della 25^ edizione del Tour of Magnificent Qinghai che si disputerà in Cina. Una corsa affascinante che anno dopo anno si è guadagnata un ruolo di spicco del calendario internazionale nonostante la concomitanza del Tour de France, dunque un appuntamento particolarmente importante anche per il ciclista del nostro territorio. Covili ha dimostrato al Giro della Slovenia, dove è giunto nella top ten, e col terzo posto colto domenica scorsa nel Giro del Brenta, di avere concretamente l’opportunità di mettersi in evidenza nella corsa cinese. Il tratto caratteristico della corsa a tappe è sicuramente l’altitudine, in quanto si pedalerà tra i 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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