Lorenzo Finn ha vinto la seconda tappa del Sibiu Tour, corsa in Romania, ottenendo la prima vittoria come professionista. Ha staccato un giovane ciclista spagnolo, dominando la frazione di livello 2.1.

Lorenzo Finn ha conquistato la sua prima vittoria da professionista, imponendosi nella seconda tappa del Sibiu Tour, evento di livello 2.1 che si disputa in Romania. Una delle più grandi promesse del ciclismo tricolore ha attaccato in maniera perentoria sulle rampe iniziali della salita di Paltinitis (9,8 chilometri al 6,9% di pendenza media), il cui GPM era posto a tre chilometri dal traguardo di Paltinis Arena. Il 19enne ligure è stato inizialmente seguito dall’apprezzato spagnolo Pablo Torres (UAE Emirates XRG), ma poi lo ha definitivamente staccato quando mancavano sette chilometri all’arrivo e si è reso protagonista d una bella scalata in solitaria, involandosi verso un successo che rimarrà per sempre nella sua memoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn si fa largo tra i grandi: prima vittoria da professionista al Sibiu Tour, staccato un giovane talento spagnolo

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