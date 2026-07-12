Futuro Soulé c’è l’annuncio improvviso | le ultime in casa Roma

Il 23enne argentino potrebbe lasciare la Roma durante questa sessione di calciomercato estivo. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali. La società non ha comunicato ufficialmente la decisione, ma fonti vicine al club confermano l’interesse di altri club europei. La cessione potrebbe concretizzarsi entro la fine del mercato, anche se nulla è stato ancora definito ufficialmente.

Il 23enne argentino potrebbe davvero lasciare la capitale nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 30 luglio 2024 si trasferiva dalla Juventus alla Roma per 25,6 milioni di euro più 4 di bonus, ma in due anni Matias Soulé ha deluso le aspettative e potrebbe dire addio alla capitale nel coeso di questa sessione estiva di calciomercato. Il 23enne di Mar del Plata vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e, dunque, appare sempre più probabile un suo addio nelle prossime settimane. Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio Soulé ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro a ‘Il Romanista’: “ Fisicamente sto bene e sono pronto per ricominciare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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