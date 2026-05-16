Roma-Lazio le ultime | dubbio Soulé per Gasp Sarri in ansia per Zaccagni

Nella sfida tra Roma e Lazio, l’allenatore dei giallorossi sta valutando se schierare Soulé o Pisilli, a causa di un problema muscolare dell’argentino. In casa biancoceleste, invece, si teme per le condizioni di Zaccagni, che ha riportato una contusione. La squadra capitolina ha anche il dubbio sul capitano, che ha subito un infortunio ma non è ancora certo se potrà essere in campo. La partita si avvicina e le scelte degli allenatori dipendono dai risultati degli ultimi controlli medici.

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Tutti disponibili, per la prima volta in stagione. E un solo dubbio di formazione in vista del derby per Gasperini: Pisilli o Soulé. In vantaggio c’è il centrocampista romano che affiancherebbe Koné in mediana mentre Cristante avanzerebbe di per contrastare le idee di Rovella come nella sfida dell’andata. Occhio anche alla candidatura di Pellegrini che, però, non gioca da oltre un mese e dovrebbe partire dalla panchina così come il rientrante Dovbyk. Certa, invece, la coppia Dybala-Malen, entrambi a caccia del loro primo gol nella stracittadina. In difesa confermato il trio titolare Mancini-Ndicka-Hermoso. La Lazio ha ripreso la preparazione ieri a Formello dopo il giorno di riposo di giovedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Lazio, le ultime: dubbio Soulé per Gasp, Sarri in ansia per Zaccagni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisilli o Soulè? il dubbio di Gasperini in vista di Roma-LazioLa marcia di avvicinamento al derby della Capitale entra nel vivo con una doppia notizia che scuote positivamente l’ambiente di Trigoria. Roma-Lazio, il pronostico: Gasp per la Champions, Sarri per salvare la stagioneAllo stadio Olimpico si gioca la partita che ha determinato lo spostamento di quasi tutta la giornata di campionato: i giallorossi puntano il quarto... ? #RomaLazio, sarà #Maresca a dirigere il derby: le ultime #ASRoma x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Caos Roma-Lazio, quando si gioca? Le ultime dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio(Adnkronos) – Ultime ore di attesa per conoscere il ‘destino’ del derby Roma-Lazio e – di conseguenza – di gran parte della penultima giornata di Serie A, che non trova ancora una collocazione di data ... cremonaoggi.it Quando si gioca Roma-Lazio, il derby del pasticcio: rifiutata la proposta della Lega Serie ALa data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12 ... fanpage.it