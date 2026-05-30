L’esclusione dall’Argentina e le sirene della Premier League | perché il futuro di Soulé alla Roma è un rebus

Il futuro di Soulé alla Roma resta incerto a causa di un’esclusione dall’Argentina e di offerte dalla Premier League. Il giocatore aveva sperato di essere incluso nella lista per il Mondiale, ma non è stato convocato. La squadra giallorossa deve valutare le possibilità di un trasferimento, mentre il giocatore aspetta aggiornamenti ufficiali. La situazione dipende da sviluppi legali e negoziazioni tra club e agenti.

Un pochino in cuor suo ci aveva sperato, d’altronde quando respiri l’aria della prelista per un Mondiale è impossibile non cullare il sogno fino all’ultimo secondo. Invece la doccia fredda è arrivata puntuale: il commissario tecnico dell’ Argentina, Lionel Scaloni, ha tagliato Matias Soulé proprio all’ultimo giro di consultazioni. «So che è complicato perché siamo tanti giocatori e la concorrenza è molto grande. Però la speranza ce l’ho e se non sarà ora continuerò a lavorare per giocare il prossimo», aveva confessato il talento di Mar del Plata solo un paio di giorni fa. Ma digerita la delusione per la mancata chiamata della Selección, per l’attaccante della Roma si apre adesso un’estate caldissima e profondamente in bilico, tutta da decifrare sul fronte del calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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