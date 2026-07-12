La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, per due furti avvenuti sull’isola di Ischia. Gli episodi si sono verificati in un hotel e su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Gli agenti hanno identificato l’uomo come presunto autore dei colpi e hanno proceduto con la denuncia.

Ischia, individuato il presunto autore di due furti: denunciato un 49enne dalla Polizia di Stato. Due furti tra hotel e auto in sosta. La Polizia di Stato ha denunciato un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di due distinti furti commessi sull’isola di Ischia. L’indagine è partita nella notte tra lunedì e martedì, quando gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in via Baldassarre Cossa a seguito della segnalazione di un furto avvenuto all’interno di una struttura ricettiva. A darne notizia la Questura di Napoli. Forzata una finestra dell’hotel. Sul posto, il titolare della struttura ha riferito ai poliziotti di aver trovato una finestra forzata e di aver constatato l’ammanco di circa 450 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Furti negli hotel di Ischia, denunciato 49enne già noto alle forze dell’ordine

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