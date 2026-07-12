Frosinone ecco la lista dei convocati di Alvini per il ritiro
Alle 18, il Frosinone si riunirà per il ritiro estivo sotto la guida di mister Alvini, in vista del ritorno in Serie A. La squadra convocata include i portieri Palmisani e Pisseri, oltre ai difensori Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado e Gelli J. La lista si concentra sui giocatori di reparto, con l’obiettivo di prepararsi per la nuova stagione.
Il Frosinone è pronto al ritorno in Serie A e alle 18 si radunerà sotto la guida di mister Alvini per dare il via alla preparazione estiva. Di seguito la lista dei convocati:, Portieri: Palmisani, PisseriDifensori: Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.Centrocampisti: Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, KoutsoupiasAttaccanti: Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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