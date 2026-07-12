Frosinone ecco la lista dei convocati di Alvini per il ritiro

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18, il Frosinone si riunirà per il ritiro estivo sotto la guida di mister Alvini, in vista del ritorno in Serie A. La squadra convocata include i portieri Palmisani e Pisseri, oltre ai difensori Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado e Gelli J. La lista si concentra sui giocatori di reparto, con l’obiettivo di prepararsi per la nuova stagione.

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Il Frosinone è pronto al ritorno in Serie A e alle 18 si radunerà sotto la guida di mister Alvini per dare il via alla preparazione estiva. Di seguito la lista dei convocati:, Portieri: Palmisani, PisseriDifensori: Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.Centrocampisti: Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, KoutsoupiasAttaccanti: Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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