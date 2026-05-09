Frosinone il ritorno in Serie A | la scalata dei ragazzi di Alvini

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Frosinone ha ottenuto la promozione diretta in Serie A con 81 punti, chiudendo il campionato al primo posto. La squadra ha raggiunto questo risultato grazie a una serie di momenti decisivi, tra cui le prestazioni di Kvernadze e Raimondo, che hanno contribuito con i loro gol. La promozione rappresenta il coronamento di un percorso costruito con attenzione alla gestione e alla serenità della squadra.

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