Il club di Frosinone ha ottenuto la promozione diretta in Serie A con 81 punti, chiudendo il campionato al primo posto. La squadra ha raggiunto questo risultato grazie a una serie di momenti decisivi, tra cui le prestazioni di Kvernadze e Raimondo, che hanno contribuito con i loro gol. La promozione rappresenta il coronamento di un percorso costruito con attenzione alla gestione e alla serenità della squadra.

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© Calcionews24.com - Frosinone, il ritorno in Serie A: la scalata dei ragazzi di Alvini

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