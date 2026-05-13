Alvini | Vendevo suole di scarpe ora festeggio la Serie A con il mio Frosinone

Un allenatore di calcio ha raccontato di aver iniziato vendendo suole di scarpe, prima di arrivare a festeggiare la promozione in Serie A con la sua squadra. La sua carriera si è sviluppata tra i campi di provincia, dove si allenano squadre con risorse limitate, e i centri sportivi più curati, simbolo di un percorso fatto di sacrifici e determinazione. La sua storia riflette le differenze tra due realtà del calcio italiano.

(Adnkronos) – C’è un calcio che nasce nei centri sportivi tirati a lucido e un altro che profuma di provincia e fatica, di porte sbattute in faccia e ripartenze. Massimiliano Alvini, 56 anni, viene da qui. Prima della panchina e della promozione in A con il Frosinone, ci sono stati anni da allenatore part-time, su. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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