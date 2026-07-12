Una famiglia bergamasca è stata coinvolta in un incidente sull’A14 tra Marotta e Fano, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3. Un’auto in contromano si è scontrata frontalmente con il veicolo della famiglia. L’incidente è stato evitato grazie alla prontezza degli automobilisti, che hanno evitato conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

Una tragedia sfiorata. Poteva avere un bilancio ben più grave l’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo l’A14, tra Marotta e Fano. Erano circa le 3.40 quando un’auto condotta da un trentaseienne di Fano avrebbe imboccato l’autostrada contromano, percorrendo la carreggiata nord in direzione sud per circa tre chilometri, fino all’altezza della zona di Tombaccia, nei pressi del lago Taus. Nella sua corsa ha incrociato un’altra vettura, con a bordo una famiglia di Bergamo composta da padre, madre e un figlio piccolo, che stava viaggiando regolarmente verso Fano. L’impatto è stato inevitabile. Quattro persone ferite. L’intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frontale con un’auto in contromano sull’A14: salva per miracolo una famiglia bergamasca

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Incidente stradale a ridosso del casello A14 di Riccione: cisterna in fiamme eensa colonna di fumo

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