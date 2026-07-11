Contromano in A14 paura per una famiglia bergamasca | coinvolto anche un bambino

Una famiglia bergamasca è rimasta coinvolta in un incidente sull’autostrada A14 tra Fano e Marotta, nelle Marche, durante la notte tra venerdì e sabato. L’incidente è stato causato da un’auto che avrebbe percorso il tratto di strada in senso contrario. A bordo dell’auto coinvolta c’erano anche un bambino e altri membri della famiglia. Le modalità dell’incidente non sono ancora chiare, né sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Fano (Pesaro-Urbino). Attimi di paura nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio lungo l’ A14, nel tratto compreso tra Fano e Marotta nelle Marche, dove una famiglia bergamasca è rimasta coinvolta in un violento incidente provocato da un’auto che avrebbe percorso un tratto di autostrada contromano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, un 36enne residente a Fano avrebbe imboccato la carreggiata nel senso opposto a quello di marcia, percorrendo per circa tre chilometri la corsia nord in direzione sud. La sua vettura si è scontrata frontalmente con l’auto sulla quale viaggiavano un padre, una madre e il loro bambino, residenti in provincia di Bergamo, che stavano procedendo regolarmente verso Fano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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