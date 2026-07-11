Nella notte, un’auto ha percorso contromano un tratto dell'autostrada A14 tra Marotta e Fano, causando un incidente con un’altra vettura. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro e il motivo del viaggio contromano.

Nella notte un’auto ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A14 tra Marotta e Fano, provocando un incidente che ha coinvolto un’altra vettura con a bordo una famiglia. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un bambino: sono stati tutti portati in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti della polizia autostradale per chiarire le cause dell’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Auto contromano sull'A14 tra Fano e Marotta L'incidente con un'auto con a bordo una famiglia I soccorsi e il traffico bloccato Dinamica da chiarire Auto contromano sull’A14 tra Fano e Marotta Momenti di grande paura nella notte lungo l’autostrada A14: un’auto che viaggiava contromano ha provocato uno scontro con un’altra vettura nel tratto compreso tra Marotta e Fano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto contromano sull'A14 e incidente tra Fano e Marotta, quattro feriti: c'è anche un bambino

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Doppia emergenza sull'autostrada A14: urto tra Tir, due feriti e una strage di polli

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