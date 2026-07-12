frisbee ultimate fano promossa in serie b

L'Ultimate Fano Open ha conquistato la promozione in serie B, dopo aver vinto la finale di categoria. La squadra, che aveva deciso di ripartire dalla serie C, ha ottenuto la promozione grazie a una serie di vittorie consecutive nel campionato regionale. La squadra ha concluso la stagione con un risultato decisivo, confermando il successo della fase di ricambio generazionale avviata quest’anno. La promozione permette all’Ultimate Fano di competere nel prossimo campionato di serie B.

Con un’autentica marcia trionfale la squadra Open dell’Ultimate Fano ha conquistato una stra meritata promozione in serie B, dopo aver deciso di ripartire dalla C per provare ad aprire un nuovo ciclo con un ricambio generazionale in grado di rinverdire i fasti del recente passato. Il primo scalino della risalita è stato superato con estrema autorevolezza dai ragazzi dell’allenatore e presidente Diego Signoretti, capaci di dominare tanto la regular season quanto i play-off. I grigioneri, preparati anche dall’altro tecnico Giovanni Gasparoli, hanno infatti archiviato la prima fase a punteggio pieno, in virtù delle sette vittorie in altrettante gare disputate nel proprio girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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