olimpia in paradiso promossa in serie b

La squadra di pallacanestro femminile di Pesaro è tornata in serie B dopo quattro anni di assenza. La promozione è arrivata con una vittoria decisiva nella finale playoff, disputata davanti a un pubblico numeroso. La formazione ha chiuso la stagione con una serie di successi che hanno portato alla conquista del nuovo livello. La squadra riprende così il suo percorso nel campionato nazionale di seconda divisione.

E’ tornata la serie B di pallacanestro femminile a Pesaro. Mancava da quattro anni, dalla stagione 2021-2022 con in panchina coach Spagnoli. L’Olimpia torna a giocare un campionato nazionale grazie al tecnico Marco Giovanelli che dirige le biancoblu da tre anni. Giovedì sera a Terni, contro il Pink Basket le pesaresi hanno vinto con il risultato di 58-46, chiudendo la serie della finale playoff per salire con un secco 2-0. "Ho sempre creduto in queste ragazze – dice l’allenatore Marco Giovanelli – che hanno dimostrato di essere una squadra in tutto e per tutto. All’inizio eravamo molto contratte, ma quando ci siamo sbloccate e abbiamo fatto ciò che dovevamo fare non c’è stata storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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