Ultimate frisbee | la fase provinciale dei campionati studenteschi Fermi e Fantini due licei al top Brillano le medie Saffi e Betti
Durante la fase provinciale dei campionati studenteschi di ultimate frisbee 2026, organizzata dal Bologna Flying Disc, si sono distinti due licei, Fermi e Fantini, che si sono classificati ai primi posti. Le scuole medie Saffi e Betti hanno ottenuto ottimi risultati, distinguendosi nel torneo. La competizione ha visto un’ampia partecipazione e entusiasmo tra gli studenti coinvolti. La manifestazione si è svolta con la presenza di numerosi team provenienti da diverse scuole della provincia.
Grande entusiasmo e tanta partecipazione per la fase provinciale dei campionati studenteschi di ultimate frisbee 2026 organizzati dal Bologna Flying Disc. Numeri record con 29 squadre nella categoria cadetti, 11 tra i ragazzi e 9 negli allievi-juniores. Segnali di quanto l’ultimate frisbee stia conquistando spazio tra i giovani, grazie a una disciplina che abbina attività fisica, inclusione e spirito di squadra. Nella categoria allievi-juniores Open si impone il liceo Fermi, mentre nella categoria mixed il successo va al liceo Fantini, al termine di un percorso ricco di partite combattute e grande equilibrio. Il momento decisivo della manifestazione al Fossolo, dove le migliori quattro squadre della fase Est e le migliori quattro della fase Ovest si sfidano per conquistare l’accesso alle finali nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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