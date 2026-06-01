Ultimate frisbee | la fase provinciale dei campionati studenteschi Fermi e Fantini due licei al top Brillano le medie Saffi e Betti

Notizia in breve

Durante la fase provinciale dei campionati studenteschi di ultimate frisbee 2026, organizzata dal Bologna Flying Disc, si sono distinti due licei, Fermi e Fantini, che si sono classificati ai primi posti. Le scuole medie Saffi e Betti hanno ottenuto ottimi risultati, distinguendosi nel torneo. La competizione ha visto un’ampia partecipazione e entusiasmo tra gli studenti coinvolti. La manifestazione si è svolta con la presenza di numerosi team provenienti da diverse scuole della provincia.