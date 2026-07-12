Celestino Azzalin, noto come Cristian, lavora come sorvegliante negli allevamenti di vongole e si trova sull’isola del Ghebo. Sale sulla barca e saluta l’isola, che descrive come un luogo incontaminato e con spiagge di frinati. La sua giornata si svolge tra controlli e momenti di relax in un ambiente naturale. Non sono riportate altre attività o dettagli sulla sua permanenza sull’isola.

Rovigo, 12 luglio 2026 – Celestino Azzalin, detto Cristian, fa il sorvegliante negli allevamenti di vongole. Sale sulla barca, saluta quella che è un po’ la sua isola. ‘Rifugio il ghebo’ a Porto Levante (Porto Viro) sullo scano Cavallari. Qui fino a qualche anno fa non c’era nulla, una lingua di sabbia. Poi sono arrivati loro, Celestino ha preso in affitto questa struttura e con l’aiuto del proprietario, Giuseppe Tirroni, è riuscito a creare un paradiso praticamente dal nulla. Hanno superato il Covid («Subito dopo l’ondata, appena è stato possibile tornare a muoversi, a viaggiare, su quest’isoletta c’è stato il boom»). Stanno cercando di superare un’altra emergenza, quella del granchio blu che si è preso il mare («Le vongole ormai sono merce rara, con recinti, tanto lavoro, abbiamo salvato alcuni allevamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratini, spiaggia e luoghi incontaminati, l’altra vacanza sull’isola del Ghebo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bambino azzannato da un pitbull, choc per una famiglia aretina in vacanza sull’isola di PonzaUna famiglia aretina in vacanza sull’isola di Ponza ha vissuto un momento di tensione quando un bambino di sette anni è stato morso da un pitbull.

Terni, sicurezza in via Fratini: “Isola pedonale protetta, videosorveglianza, varchi elettronici e confronto”A Terni, nel quartiere di via Fratini, si stanno implementando nuove misure per migliorare la sicurezza e la viabilità.

Argomenti più discussi: Bosco, Palude e fratini: un anno di attività dei tesori ladispolani; WWF: Appelli ignorati, ruspe sulle spiagge mettono a rischio tartarughe e fratini.

Fratini, spiaggia e luoghi incontaminati, l’altra vacanza sull’isola del GheboRovigo, 12 luglio 2026 – Celestino Azzalin, detto Cristian, fa il sorvegliante negli allevamenti di vongole. Sale sulla barca, saluta quella che è un po’ la sua isola. ‘Rifugio il ghebo’ a Porto Levan ... ilrestodelcarlino.it

Barletta, tra le dune c'è il primo nido di fratini. E a Levante 200 volontari ripuliscono la spiaggiaC’è però un problema ancora da superare. Legambiente: Abbiamo ancora un’attività che è, di fatto, un’azione devastante per gli arenili. Quella che viene comunemente definita pulizia meccanizzata ... lagazzettadelmezzogiorno.it