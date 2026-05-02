Bambino azzannato da un pitbull choc per una famiglia aretina in vacanza sull’isola di Ponza

Una famiglia aretina in vacanza sull’isola di Ponza ha vissuto un momento di tensione quando un bambino di sette anni è stato morso da un pitbull. L’incidente è avvenuto nel corso di una giornata spensierata, senza che ci fossero stati precedenti o segnalazioni di aggressività da parte dell’animale. La famiglia ha subito soccorso il bambino e ha richiesto assistenza medica.

Arezzo, 2 maggio 2026 – Un bambino di 7 anni è stato azzannato da un pitbull mentre era in vacanza sull’isola di Ponza insieme alla famiglia. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione del posto, coordinati dalla procura di Cassino diretta da Carlo Fucci, gli operatori del 118 e la polizia locale. Il piccolo è stato azzannato a una gamba e portato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Latina. Non è in pericolo di vita. I carabinieri di Ponza hanno rintracciato il proprietario dei cani, che rischia di essere denunciato per l’omessa custodia del pitbull, oltre che per lesioni, ma questo dipenderà anche dalla prognosi con la quale verrà dimesso il ferito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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