Terni sicurezza in via Fratini | Isola pedonale protetta videosorveglianza varchi elettronici e confronto
A Terni, nel quartiere di via Fratini, si stanno implementando nuove misure per migliorare la sicurezza e la viabilità. Sono stati installati varchi elettronici e telecamere di videosorveglianza per monitorare la zona, che sarà anche resa isola pedonale protetta. Inoltre, si prevedono interventi di arredo urbano per rendere l’area più sicura e accessibile. Le autorità hanno avviato un confronto continuo con residenti e commercianti per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni e raccogliere eventuali osservazioni.
“Più sicurezza, controlli tecnologici contro il traffico selvaggio, arredo urbano protettivo e un canale di dialogo costante con chi vive e lavora nel cuore della città”. Il Consigliere comunale Guido Verdecchia ha depositato un atto di indirizzo volto a ridefinire l’assetto e la tutela di via. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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