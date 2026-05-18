Terni sicurezza in via Fratini | Isola pedonale protetta videosorveglianza varchi elettronici e confronto

A Terni, nel quartiere di via Fratini, si stanno implementando nuove misure per migliorare la sicurezza e la viabilità. Sono stati installati varchi elettronici e telecamere di videosorveglianza per monitorare la zona, che sarà anche resa isola pedonale protetta. Inoltre, si prevedono interventi di arredo urbano per rendere l’area più sicura e accessibile. Le autorità hanno avviato un confronto continuo con residenti e commercianti per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni e raccogliere eventuali osservazioni.

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