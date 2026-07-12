Frasi contro la divisa Gioventù Nazionale attacca il progetto

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fa discutere la frase apparsa sui display luminosi della fermata Pincetto del Minimetrò nel quale si legge: "Quando incontro una persona in divisa, paura. Non so perché, paura". A prendere le distanze è stato il Commissario regionale di Gioventù Nazionale Umbria, Tommaso Granieri: "Non vogliamo mettere in discussione eventuali scelte di marketing – dichiara – ma non possiamo accettare che un messaggio del genere, peraltro ambiguo, venga rilanciato in uno spazio pubblico come se rappresentasse il sentimento della nostra generazione. Per noi è esattamente il contrario. Quando vediamo una divisa non pensiamo alla paura, ma a qualcuno che ogni giorno sceglie di servire la propria Nazione, spesso mettendo a rischio la propria vita per proteggere la nostra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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