Gioventù Nazionale invade il quartiere Africano | La città è nostra riprendiamocela
Nel quartiere Africano si è verificata una manifestazione organizzata da Gioventù Nazionale, un movimento giovanile collegato a Fratelli d’Italia. I partecipanti hanno affermato che la città è loro e hanno dichiarato di volerla riprendere. L’evento è stato promosso da figure di spicco del partito di centrodestra, che hanno incentivato i giovani a partecipare all’iniziativa. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante la manifestazione.
I giovani di Fratelli d'Italia lanciano “l'assalto” a Gualtieri, su iniziativa dei “grandi” del partito di Giorgia Meloni. E per farlo scelgono il quartiere Africano, dove hanno una sede inaugurata esattamente un anno fa a via Tripoli, non senza tensioni e polemiche. Gioventù Nazionale “invade”.🔗 Leggi su Romatoday.it
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