Gioventù Nazionale invade il quartiere Africano | La città è nostra riprendiamocela

Nel quartiere Africano si è verificata una manifestazione organizzata da Gioventù Nazionale, un movimento giovanile collegato a Fratelli d’Italia. I partecipanti hanno affermato che la città è loro e hanno dichiarato di volerla riprendere. L’evento è stato promosso da figure di spicco del partito di centrodestra, che hanno incentivato i giovani a partecipare all’iniziativa. Non sono stati segnalati incidenti o scontri durante la manifestazione.

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