Domani si tiene il secondo appuntamento dell’edizione 2026 dei Lunedì Culturali, la rassegna organizzata dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Il tema proposto è ‘ La carità ’. L’appuntamento è domani alle 21, nel cortile del Museo della Marineria, dove Franco Serafini, medico dell’Ausl di Bologna, terrà la conferenza ‘ Un cardiologo visita Gesù ’. Serafini Nel tempo libero ha cominciato a raccogliere tutta la documentazione clinica relativa a 5 eventi riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Ha preso contatto con gli studiosi che, in tempi recenti, in Polonia, in Messico, in Argentina sono stati coinvolti nelle indagini, si è recato personalmente sul posto e ha conosciuto i testimoni oculari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco Serafini presenta il libro ‘Un cardiologo visita Gesù’

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Il cardiologo che ha visitato Gesù: Franco Serafini e i miracoli eucaristici

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