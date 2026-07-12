Franco Serafini presenta il libro ‘Un cardiologo visita Gesù’
Domani si svolge il secondo incontro dell’edizione 2026 dei Lunedì Culturali, organizzata dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Durante l’evento, sarà presentato il libro ‘Un cardiologo visita Gesù’ scritto da Franco Serafini. La rassegna prevede incontri culturali e si tiene nel contesto della parrocchia.
Domani si tiene il secondo appuntamento dell’edizione 2026 dei Lunedì Culturali, la rassegna organizzata dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo, con il patrocinio del Comune di Cesenatico. Il tema proposto è ‘ La carità ’. L’appuntamento è domani alle 21, nel cortile del Museo della Marineria, dove Franco Serafini, medico dell’Ausl di Bologna, terrà la conferenza ‘ Un cardiologo visita Gesù ’. Serafini Nel tempo libero ha cominciato a raccogliere tutta la documentazione clinica relativa a 5 eventi riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Ha preso contatto con gli studiosi che, in tempi recenti, in Polonia, in Messico, in Argentina sono stati coinvolti nelle indagini, si è recato personalmente sul posto e ha conosciuto i testimoni oculari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il cardiologo che ha visitato Gesù: Franco Serafini e i miracoli eucaristici
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